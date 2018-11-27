В Петербурге засняли транспортировку Су-27 с помощью вертолета

В Сети опубликовано видео переброски истребителя Су-27 в военно-исторический парк в Кронштадте с помощью вертолета.

Ми-26 пролетел над городом с 15-тонным истребителем «на буксире». Вертолеты вылетел с аэродрома Левашово, поднял Су-27 из Пушкина, после чего перевез его в военно-исторический парк в Кронштадте, передает РИА «Новости».

Вертолет Ми-26 может перевозить до 20 тонн на внешней подвеске.