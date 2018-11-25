ДНР заявила об уничтожении украинского ударного беспилотника

Ополченцы Донецкой народной республики уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Сегодня ночью нашими подразделениями ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат противника после пересечения им линии боевого соприкосновения. Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, беспилотник уничтожили в районе поселка Пантелеймоновка, который подконтролен ДНР. Там нет позиций ополчения.

Направление в Донбасс ударного беспилотника Безсонов назвал «грубым нарушением минских соглашений» и «военным преступлением против человечности с применением запрещенных средств».

В начале ноября народная милиция ДНР также заявляла об уничтожении украинских ударных беспилотников.