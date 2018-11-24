Главы МИД России и Японии обсудили в Риме заключение мирного договора

Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно в ходе состоявшейся в Риме встречи обсудили вопрос ускорения переговоров по заключению мирного договора, сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

«Мы подтвердили, что будем углублять дискуссию на уровне глав МИД, опираясь на договоренность между нашими лидерами об ускорении переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года», – приводит ТАСС слова Коно.

Ранее Москва призвала Токио объяснить свою трактовку декларации 1956 года.

Напомним, на состоявшейся 14 ноября встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией.