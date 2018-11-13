Москва призвала Токио объяснить свою трактовку декларации 1956 года

Россия хочет понять, каким образом Япония трактует положения декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что советско-японская декларация не предусматривает конкретных сроков заключения мирного договора.

Она также призвала установить, как повлияет военный союз США и Японии на договоренности, которые могут быть достигнуты по мирному договору России и Японии.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая должна была поставить точку в споре, однако Токио счел этот документ только частью решения проблемы и не отказался от претензий на острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был заключен. Москва подчеркивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией.