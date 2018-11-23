Минобороны предложило порядок применения оружия по угнанным самолетам

Минобороны России разработало проект постановления правительства, в котором уточняется порядок применения оружия и боевой техники для охраны государственной границы в воздушном пространстве страны и прописываются инструкции в случае приближения к границе угнанных воздушных судов.

Проект по сравнению с действующим ныне постановлением правительства от 19 августа 1994 года определяет, когда и как ВС должны реагировать на неопознанный самолет, который движется извне к границе России, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал проектов нормативных актов.

Согласно проекту, защита государственной границы в воздушном пространстве осуществляется Вооруженными силами России.

«При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 километров (для Восточного военного округа - 100 километров) и менее и продолжающего полет в направлении государственной границы или при внезапном обнаружении в 150-километровой приграничной (приморской) полосе над территорией Российской Федерации неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы», – говорится в документе.

Поле этого в воздух поднимают дежурные самолеты или вертолеты, осуществляются попытки связаться с экипажем нарушившего пространство воздушного судна с помощью органов обслуживания воздушного движения.

Также собираются признаки для классификации данного воздушного судна, уточняется в документе.

Отдельно в проекте проговаривается момент при нарушении госграницы угнанными воздушными судами. Угрожающему нарушить или уже нарушившему границу самолету выдвигаются требования посадить на указанный аэродром судно.

«При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил», – говорится в документе.