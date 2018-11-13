Внесена ясность в вопрос с уголовным делом против Хаски

Правоохранители пока не возбуждали уголовное дело в отношении рэпера Хаски, идет проверка, сообщил источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Дело не возбудили. В настоящий момент пока идет проверка», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Краснодарского края.

В четверг Первомайский районный суд Краснодара признал рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски) невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка.

Тогда же адвокат Алексей Аванесян сообщил, что в отношении Хаски были составлены три административных протокола. Позднее Кузнецов был признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к 12 суткам административного ареста.