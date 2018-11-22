Всех пострадавших в керченской трагедии выписали из больниц Крыма

Все 25 пострадавших студентов в результате трагедии в Керченском политехническом колледже выписаны из больниц Крыма, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствуют», – сообщили в республиканском минздраве, передает РИА «Новости».

Еще 12 пострадавших продолжают проходить лечение. Семь детей и двое взрослых лечатся в Москве, двое других взрослых– в краснодарской больнице. Изначально было госпитализировано 46 раненых в колледже, 25 из которых попали в крымские медучреждения.

Пострадавшим выплатили по 500 тыс. рублей всем пострадавшим от взрыва в колледже, всего было выплачено 26 млн рублей. Кроме того, продолжаются выплаты из федерального бюджета.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Следователи установили, что молодой человек действовал в одиночку.