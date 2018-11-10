Следователи поставили точку в вопросе о сообщниках напавшего на колледж в Керчи

Следователи установили, что студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку, сообщает Следственный комитет (СК).

Об этом доложили главе СК Александру Бастрыкину на совещании в Симферополе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты детально установили путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день преступления.

Исходя из полученных данных, следователи сделали вывод, что студент «действовал в одиночку».

В данный момент «детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет». Назначена «посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза».

Бастрыкина также проинформировали, что по этому делу уже допрошено 650 человек. Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек.

Предполагалось, что у студента могли быть сообщники.