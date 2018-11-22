В Раде задумали лишить УПЦ права проповедовать в армии

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны предложил запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территориях всех военных формирований.

Инициатива исходит от депутата Юрия Березы, передает «Интерфакс» со ссылкой на стенограмму заседания комитета.

Глава комитета Сергей Пашинский отметил, что УПЦ не место в армии, и «проблема» решится после получения томоса. Он обещал направить письма «о недопустимости пребывания на территории военных частей церкви государства-агрессора» президенту и министру обороны.

Во вторник председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявлял, что в отношении канонической УПЦ проводятся постоянные провокации с целью дискредитировать ее в глазах верующих и принудить к участию в «объединительном соборе».

В начале ноября в УПЦ МП обвинили генштаб Вооруженных сил Украины в препятствовании пастырской работе капелланов УПЦ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о положении, в котором оказался президент Украины Петр Порошенко из-за ситуации с автокефалией украинской церкви.