Генштаб ВСУ начал препятствовать работе капелланов УПЦ МП

В канонической Украинской православной церкви Московского патриархата обвинили генштаб Вооруженных сил страны в препятствовании пастырской работе капелланов УПЦ.

«В прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военными», – передает РИА «Новости» сообщение УПЦ.

Зампред отдела УПЦ по взаимодействию с ВСУ и другими военными формированиями, настоятель храма архимандрит Лука (Винарчук) заявил, что ситуация сложилась из-за государственной политики по дискриминации верующих и священников Православной церкви на Украине.

Он отметил, что все командиры получили директиву от Генштаба с грифом «для служебного пользования» с запретом пускать капелланов УПЦ в военные части еще весной.

Генштаб никак не аргументировал передачу храма раскольническому Киевскому патриархату. Архимандрит заявил, что причиной стала именно вышеупомянутая директива.

Военные и ранее притесняли священнослужителей УПЦ МП на Украине. Так, в августе верующих и священнослужителей Одесской епархии не допустили на праздничное богослужение в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Напомним, именно весной на Украине особенно активно начали говорить о намерении получить для Киевского патриархата автокефалию. Последующие события привели к расколу в православии - Константинополь поддержал украинских раскольников, с чем категорически не согласился Московский патриархат.