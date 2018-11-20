Каноническая УПЦ пожаловалась на систематическую дискредитацию

В отношении канонической Украинской православной церкви проводятся постоянные провокации с целью дискредитировать ее в глазах верующих и принудить к участию в «объединительном соборе», заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«На сегодняшний день со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством об этом является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в Сети постоянно появляется информация о епископах УПЦ, их состоянии, местах проживания, чтобы попытаться как-то их дискредитировать.

«Учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом «объединительном соборе», – заявил Бахов.

По его словам, такие действия нарушают конституционные права большинства верующих. «Единая поместная церковь», считает Бахов, может обеспечить право на свободу совести только определенной части граждан Украины, а права другой части страны, относящейся к канонической УПЦ, ущемляются.

Он отметил, что на провокации нужно реагировать исключительно правовыми способами.

«Ранее министр МВД пообещал, что не допустит столкновений на религиозной почве, но мы видим, что происходит обратное. Нужно не допускать такого, нужно контролировать ситуацию, в случае противоправных действий «активистов» нужно обращаться в правоохранительные органы: вызвать полицию, писать заявления, жаловаться, фиксировать все случаи», – заявил Бахов.

В конце прошлой недели сообщалось, что в Кривом Роге группа сторонников автокефалии напала на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского канонической УПЦ Ефрема.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также заявлял, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о положении, в котором оказался президент Украины Петр Порошенко из-за ситуации с автокефалией украинской церкви.