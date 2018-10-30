На Украине начались нападения сторонников автокефалии на православных священников

В Кривом Роге группа сторонников автокефалии напали на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского канонической УПЦ Ефрема, сообщили в Украинской православной церкви.

«17 ноября 2018 в Кривом Роге группа провокаторов, которые принесли с собой агитационные материалы за автокефалию, штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею о предоставлении томоса Украине», – сообщается в Facebook УПЦ.

В сообщении отмечается, что провокаторы попытались попасть в резиденцию митрополита, один из участников «акции» пробовал выломать ворота.

«За всеми событиями наблюдали представители Национальной полиции, не помешали провокаторам повреждать помещения епархии и выкрикивать призывы, которыми разжигали религиозную рознь», – заявили в УПЦ.

Один из участников акции протеста заявил, что является членом «Правого сектора*» и не является при этом «религиозным человеком». По его словам, он выступает за идею создания «Единой поместной автокефальной церкви».

Между тем, в пятницу глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в своем Facebook заявил, что СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о положении, в котором оказался президент Украины Петр Порошенко из-за ситуации с автокефалией украинской церкви.