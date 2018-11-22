Трамп не поверил в глобальное потепление

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнение в истинности теории глобального потепления в связи с нехарактерной для Соединенных Штатов волной заморозков, которые ожидаются в США на День благодарения.

«Жесткие и продолжительные заморозки могут побить все рекорды. Что же случилось с глобальным потеплением?» – написал Трамп в своем Twitter.

Согласно прогнозам, на День благодарения, который празднуется в США в четвертый четверг ноября, температура во многих городах Соединенных Штатов опустится до необычайно низких отметок, передает ТАСС.

Так, в Нью-Йорке ночью ожидается до минус 10 градусов по Цельсию, а днем – до минус 3, хотя обычно в это время года температура держится в районе плюс 10 днем и плюс 5 ночью.

В столице Соединенных Штатов Вашингтоне, где в это время обычно температура плюсовая, ночью ожидаются заморозки до минус 7 градусов, а днем температура будет держаться в районе нуля.

Напомним, в июне прошлого года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, а в августе Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из договора.