Обучение в автошколах подорожает на 10%

Обучение в российских автошколах с начала 2019 года станет дороже среднем на 10% в связи с ростом цен на бензин и услуги ЖКХ, предупредили участники рынка и эксперты.

Стоимость Аи-92 за год увеличилась на 11,5%, составив 41,6 рубля за литр в октябре, зафиксировал Росстат. Значительный скачок цен на бензин произошел еще в мае-июне, но тогда плата за обучение в автошколах не выросла, объяснила «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева. Теперь же к убыткам добавится и грядущий рост расходов на коммунальные услуги из-за чего у автошкол увеличатся счета на электроэнергию.

С учетом всех факторов средняя стоимость учебы в итоге вырастет примерно на 10% в среднем по рынку, предполагает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

«Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится», – добавил он.

Ранее сообщалось, что крупные нефтяные компании нашли способ скрыто повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо – с июня они активно сокращают или отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь же клиентам обещают введение наценок – «сервисных сборов» – за пользование этими картами, сообщил источник в отрасли.