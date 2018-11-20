Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 7 копеек – до 65,62 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек, составив 75,15 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 66,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».