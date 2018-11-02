В Тюмени легковушка сбила семерых пешеходов

В Тюмени Hyundai Solaris наехал сразу на семерых пешеходов на регулируемом перекрестке, находившихся на пешеходном тротуаре, сообщили в Госавтоинспекции.

«В Тюмени около 20.30 мск времени водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на семерых пешеходов, находившихся на тротуаре», – сказал собеседник ТАСС.

Пешеходы стояли в ожидании зеленого сигнала светофора и готовились перейти дорогу, добавил источник.

В результате аварии несколько человек получили травмы разной степени тяжести, сказал он.

В июле 2018 года внедорожник сбил нескольких пешеходов на тротуаре в Москве.