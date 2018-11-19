Черную дыру впервые показали на 3D-видео

Нидерландские и немецкие ученые сделали видео, на котором демонстрируется черная дыра, расположенная в центре Млечного Пути.

Исследование ученых из нидерландского университета Неймегена и немецкого университета имени Гете было опубликовано на портале Phys.org, передает «Российская газета».

«У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры. Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли», – сказал профессор Хейно Фальке из университета Радбуда.

Для создания отдельных изображений использовались последние астрофизические модели объекта. После этого их объединили в одну симуляцию.

Черная дыра, находящаяся в центре нашей галактики, представлена в виртуальной реальности, ее можно разглядывать с любой стороны.

По мнению авторов, эту работу можно использовать для изучения других черных дыр.

В июне астрофизики зафиксировали, как черная дыра разрывает на части звезду и выбрасывает ее останки в космос.