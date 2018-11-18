Жители Петербурга погибли в Доминикане во время медового месяца

Молодожены из Санкт-Петербурга погибли в Доминикане, куда отправились после свадьбы в свой медовый месяц.

Они попали в аварию 15 ноября недалеко от города Санто-Доминго. Оба погибли на месте, сообщает РЕН-ТВ.

В прошлом году в Доминикане погибла россиянка Наталья Бородина, которая на полном ходу топлесс высунулась из окна движущегося автомобиля и ударилась головой о дорожный знак.