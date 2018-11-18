Дружбу Макрона и Меркель назвали показной

Хотя канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на публике строят из себя «закадычных друзей», на самом деле они таковыми не являются и часто спорят, пишет Suddeutsche Zeitung.

Немецкое издание напоминает о фотографии с мероприятий в честь годовщины окончания Первой мировой войны в Париже, где Меркель и Макрон держатся за руки и что-то шепчут друг другу, как «закадычные друзья», передает RT.

Большинство считают, что такие отношения между двумя европейскими лидерам – это здорово, пишет издание, отмечая, что людям не хватает хороших новостей.

Другие лидеры – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган или президент Бразилии Жаир Болсонару «кричат, ругаются, грубят и разжигают ненависть при любой удобной возможности».

Однако дружба Макрона и Меркель тоже показная, считает издание. Эти лидеры очень часто спорят друг с другом – по поводу цифрового налога, европейской армии или общего бюджетного плана для Европы.

«Но это нормально, ведь они – политические партнеры. Такие кадры … показывают многим ругающимся главам государств, что можно вести себя и по-другому», – пишет Suddeutsche Zeitung.

Отметим, что ранее правительства Германии и Франции достигли консенсуса по проекту единого бюджета еврозоны, а Меркель и Макрон также высказывались за создание общей европейской армии.