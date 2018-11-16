Германия и Франция договорились о концепте единого бюджета еврозоны

Правительства Германии и Франции достигли консенсуса по проекту единого бюджета еврозоны, сообщают СМИ.

Министры финансов Олаф Шольц и Брюно Ле Мэр планируют в понедельник представить соответствующую концепцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel online.

Проект входит в состав реформ, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель высказывались за создание единой европейской армии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего европейским лидерам нужны подобные инициативы.