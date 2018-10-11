Грузовой «Прогресс» выведен на орбиту

Ракета «Союз-ФГ» успешно доставила грузовой корабль «Прогресс МС-10» на орбиту.

Об этом сообщили в Центре управления полетами, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на «Прогрессе» планируется доставить на Международную космическую станцию топливо, продукты, воду и прочие грузы.

Полет к МКС займет двое суток.

Это был первый запуск носителя после аварии ракеты 11 октября.