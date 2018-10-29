Умерла жена первого президента Татарстана

Сакина Шаймиева, супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, умерла в пятницу на 80-м году жизни, сообщил руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной», – передает РИА «Новости» слова Хайруллина.

Смерть наступила после продолжительной болезни, сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что после пятничной молитвы в 13.00 джаназа-намаз (заупокойную молитву) по Сакине Шаймиевой прочтут в казанской мечети Аль-Марджани.

Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. В 1958 году она окончила Казанский кооперативный техникум, в 1961 году вышла замуж за Минтимера Шаймиева. В 1962 году у супругов родился сын Айрат, в 1964 – Радик.

После она заочно окончила Московский высший финансовый институт, а в 1967 году семья переехала в Казань, где супруга будущего президента республики устроилась на работу в Управление общественного питания.

Сакина Шакировна также работала в министерстве торговли ТАССР и планово-финансовом отделе центрального универмага. В 1989 году, когда ей исполнилось 50 лет, она вышла на пенсию по состоянию здоровья.

В 2007 году вышла книга Сакины Шаймиевой «В тени Минтимера», в 2016 году издана дополненная версия книги.

Отмечается, что книга вызвала огромный интерес у читателей. В ней Шаймиева рассуждала о жизни с политиком и о том, как Минтимером Шаймиевым было принято решение оставить высокий пост, о деятельности фонда «Возрождение» под его руководством.