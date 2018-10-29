Москвичей напугали нашествием клопов

Очевидцы рассказали, что по квартирам в Москве ходят люди в халатах с бейджами, представляясь сотрудниками столичной санэпидемстанции, и предупреждают о нашествии клопов, которых якобы привезли мигранты.

«Около 21.00 ко мне в квартиру позвонили люди, сообщили, что они из санэпидемстанции, и предлагали купить средство по борьбе с клопами в шприцах, потому что якобы в Москве стало больше клопов из-за жителей Средней Азии, которые привозят их в матрасах», – сообщила газете ВЗГЛЯД очевидец.

Между тем в санэпидемстанции (СЭС) Москвы газете ВЗГЛЯД опровергли информацию:

«Мы не ходим по квартирам, объявлений не развешиваем, видимо, это были мошенники. Никакого нашествия клопов в Москве нет. Из-за холодов в квартиры могут чаще попадать тараканы, но не клопы», – отметили в организации.

Ранее ученые и экологи объяснили нашествие клопов в Центральной Якутии миграцией миллионов насекомых.