Стали известны подробности «поэтической» резни в Москве

Один из участников конфликта в Москве Виктор Куллэ рассказал в СМИ свою версию того, как поэт Иван Жданов получил ножевое ранение.

Куллэ рассказал «Комсомольской правде», что его на время попросили приютить Жданова у себя в квартире.

«По вторникам я преподаю в Литинституте. Я привел Жданова на семинар, где он выступил перед моими студентами. Но потом произошло непредвиденное. Ваня попал на якутскую презентацию и выпил чего-то, а пить он не умеет», – сообщил поэт.

После нескольких рюмок Жданов якобы устроил скандал на семинаре и стал кричать что он «великий русский поэт», отметил Куллэ.

Он попытался утихомирить литератора и отвез к себе домой, где они еще выпили. Утром Жданов якобы начал требовать еще выпивки и принялся оскорблять Куллэ.

Поэты подрались, в конфликте победил Жданов.

«Весь пол в коридоре был залит моей кровью. Я побежал на кухню, взял нож и сказал Ване, чтобы он убирался. Увидев нож, он сказал, да-да, ушел в комнату и пропал. Я заглянул туда и увидел странное. Что Жданов стоит возле балкона без штанов, с окровавленной, простите, попой. Я спросил, что случилось, он сказал, что теперь точно меня засадит», – сказал Куллэ.

Он также отметил, что не наносил Жданову ударов ножом.

В итоге он выпроводил товарища из квартиры, но к нему пришли полицейские. Последние сутки Куллэ провел в полиции.

Ранее сообщалось, что Жданова госпитализировали в Москве в связи с ножевым ранением. По подозрению в причастности к преступлению задержали Виктора Куллэ.