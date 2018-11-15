На поэта Жданова напали с ножом в Москве

По данным правоохранительных органов, поэта Ивана Жданова госпитализировали в Москве в связи с ножевым ранением.

«Нападение на него было совершено по адресу: Юрловский проезд, дом 19. Его госпитализировали в одну из столичных клиник. По подозрению в причастности к преступлению задержан знакомый поэта Виктор Куллэ», – приводит ТАСС слова своего источника.

В пресс-службе главка московской полиции подтвердили, что по данному адресу произошла поножовщина.

«Инцидент имел место 14 ноября. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину 1948 года рождения с колото-резаным ранением живота, он был доставлен в больницу. При этом пострадавший имел признаки алкогольного опьянения в момент приезда полиции, там же полицейскими был задержана мужчина 1962 года рождения, который заявил, что причастен к нападению», – прокомментировали инцидент в пресс-службе.

В данный момент началась доследственная проверка случившегося.