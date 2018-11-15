В МИД прокомментировали «сбои» в работе GPS во время учений НАТО

Финляндия и Норвегия не обращались по дипломатическим каналам к России в связи с якобы произошедшими сбоями в работе навигационной системы GPS на учениях НАТО, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Если по дипломатическим каналам такой запрос поступит, конечно, мы его рассмотрим, а если он будет содержать конкретику, то дадим ответ», – передает слова Грушко ТАСС.

Он отметил, что подобные ситуации лучше прояснять по военной линии или с использованием дипломатических инструментов, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

В среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич называл безосновательными обвинения со стороны Норвегии по поводу якобы причастности России к сбоям работы GPS во время учений НАТО.

В Кремле говорили, что ничего не знают о связи действий России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО.

Напомним, на прошлой неделе глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Хельсинки проводит проверку нарушений работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО. По его словам, к сбоям якобы могла быть причастна Россия.