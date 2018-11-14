Роскосмос предложил запустить на орбиту космонавтов из Саудовской Аравии

Директор департамента международного сотрудничества госкорпорации Дмитрий Лоскутов сообщил, что Роскосмос находится на стадии обсуждения вопроса по подготовке космонавтов из Саудовской Аравии и Бахрейна для полета на МКС.

«В Центре подготовки (космонавтов) имени Ю. А. Гагарина сейчас проходят обучение два космонавта из ОАЭ: один как основной, второй – дублер. Согласно подписанному 1 октября с ОАЭ контракту, полет их подданного на МКС состоится в 2019 году», – рассказал Лоскутов на полях международного авиасалона Bahrain International Airshow.

Также он сообщил, что Роскосмос хотел бы предложить услуги по доставке космонавтов на МКС еще Саудовской Аравии и Бахрейну, передает ТАСС.

«Мы представили наши предложения, данные страны рассматривают сейчас различные варианты», – добавил директор департамента.