Белорусский банк отключили от SWIFT

С 12 ноября 2018 года от системы SWIFT отключили, остановив все контракты с компанией, ЗАО «Банк торговый капитал».

Это произошло в связи с тем, что «ТК Банк» является дочерней компанией иранского банка Теджерат, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Белорусский межбанковский расчетный центр.

«По заявлению SWIFT данное решение было принято в интересах сохранения стабильности и целостности остальной глобальной финансовой системы и основывалось на оценке экономической ситуации в результате принятых санкций США в отношении Ирана», – говорится в официальном сообщении.