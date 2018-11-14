Движение поездов останавливалось на «синей» ветке московского метро

На Арбатско-Покровской линии на некоторое время останавливалось движение поездов, сообщили в метрополитене Москвы.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения между станциями «Парк Победы» и «Молодежная» по техническим причинам. Делаем все возможное для скорейшего возобновления движения на участке», – цитирует РИА «Новости» сообщение метрополитена.

Сейчас движение поездов введено в график, говорится в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

В сентябре на МЦК произошел сбой – поезда, следующие по часовой стрелке, проезжали без остановки четыре станции.

В августе поезда Замоскворецкой линии следовали с увеличенным интервалом из-за проверки информации о возможном возгорании в южной части ветки.