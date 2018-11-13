Пассажиры Air France застряли в Иркутске из-за второго сломавшегося самолета

Резервный борт, присланный за пассажирами экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 авиакомпании Air France, не смог вылететь из-за отказа гидравлической системы, сообщили в аэропорту.

«На втором самолете во время взлета отказала гидравлическая система. Пассажиры вновь расселены по гостиницам. Время вылета самолета неизвестно», – сказал РИА «Новости» представитель аэропорта Иркутска.

По его словам, посадка в самолет началась в полночь (19.00 мск понедельника). Самолет вышел на взлетную полосу, но затем оказалось, что гидросистема неисправна. Пассажиров вновь расселили по гостиницам.

Ранее Boeing-777, выполнявший рейс Париж – Шанхай, экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за задымления на борту. На борту находилось 282 человека, никто не пострадал. Все они были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы.

Ночью в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании. Также в Иркутск прилетели техники, которые должны выяснить причины задымления.

Ранее летевший во Вьетнам самолет Air France вынужден был вернуться в Париж, так как экипаж не стал оформлять разрешение на пролет над территорией России.

До этого в аэропорту «Руасси – Шарль-де-Голль» столкнулись самолеты американских и французских авиалиний, никто не пострадал.