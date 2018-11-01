В аэропорту Парижа столкнулись два самолета

Самолет американских авиалиний задел крылом французский лайнер в аэропорту «Руасси – Шарль-де-Голль», никто не пострадал.

Лайнер Air France направлялся к взлетно-посадочной полосе и в какой-то момент остановился. Самолет Delta Air проходил сзади и задел его крылом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Никто не пострадал.

Рейс французской авиакомпании отменили, американской – перенесли на другой день.

Французское бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) проводит расследование.

В начале октября в аэропорту Жуковский столкнулись борты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Икар», обошлось без пострадавших.

Чуть ранее в аэропорту суданского Хартума столкнулись два военных самолета – Ан-26 и Ан-32, жертв нет.