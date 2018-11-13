Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются после роста накануне, стоимость Brent впервые с 10 апреля опускалась ниже 69 долларов за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,04% – до 69,39 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,33% – до 59,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».