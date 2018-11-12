Нефть подорожала на заявлении о сокращении добычи Саудовской Аравией

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром пошли вверх на заявлении Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу сырья.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,55%, составив 71,27 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,96%, составив 60,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».