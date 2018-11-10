Врач краснодарской больницы лишилась работы из-за хамства

В больнице Северского района Краснодарского края врач уволена после хамского отказа выписать пациентке инсулин.

Пациентка пришла на прием без предварительной записи, поэтому врач отказалась выписывать ей инсулин, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы района по социальным вопросам Марину Наумейко.

Женщина объяснила, что не успела записаться, так как была в другом городе.

«Очень плохо. Надо приходить вовремя», – сказала врач и швырнула амбулаторную карту. Пациентка указала на недопустимость такого поведения и вновь попросила инсулин, так как у нее он закончился.

«Хоть ты сдохни, не выпишу», – ответила врач.

В больнице сообщили, что на следующий день врач была уволена. Перед пациенткой извинились и выписали ей лекарство.

Пациентка записала видео, которое появилось в Сети.

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