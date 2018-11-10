Путин назвал главные качества полицейского

Президент России Владимир Путин заявил, что считает главными качествами сотрудника органов внутренних дел порядочность, честность и преданность долгу.

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Путин побывал в Московском университете МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение, передает РИА «Новости».

«Вы выбрали для себя сложную профессию, да что там профессию – судьбу, потому что в тот момент, когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий», – обратился российский лидер к сотрудникам органов внутренних дел.

Президент отметил, что служба в данной сфере «требует знаний, владения современной техникой, оборудованием, но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми он руководствуется» – это «личную порядочность, честность, преданность своему делу и долгу».

Владимир Путин указал, что такие примеры существуют, «в том числе и в новейшей истории» – это люди, «которые отдали во имя служения своему народу и государства самое дорогое – свою жизнь».

По мнению главы государства, в России «всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг».

Путин также отметил, что «традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями», и поблагодарил ветеранов за службу.

Кроме того, президент передал поздравления семьям сотрудников МВД, пожелав им терпения, любви и крепких традиций.