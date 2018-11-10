Россияне назвали лучший за 15 лет отечественный фильм

Сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян и определил лучший российский фильм за последние 15 лет – им стала кинолента режиссера Юрия Быкова «Дурак».

Опрос проводился на официальной странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».

Всего было представлено шесть номинаций, где, помимо лучшего фильма, выбирали лучшего актера, режиссера, сериал и киноперсонажа

В номинации «Из России с любовью» победил фильм «Дурак».

В номинации «Король говорит!», где предлагалось выбрать лучшего режиссера, пользователи также отдали предпочтение Быкову.

В номинации «Профессионал», посвященной актерам, победил Константин Хабенский.

В номинации «Звезда родилась», где выбирали лучшего молодого кинематографиста, победителем стала актриса Ирина Горбачева.

В номинации «Я – легенда» предлагалось выбрать персонажа фильма или сериала, которого можно считать героем поколения. Здесь выиграл Антон Городецкий – персонаж из «Ночного дозора», роль которого сыграл Хабенский.

В номинации «Остаться в живых» зрители выбирали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть – победила «Бригада».

Ранее сообщалось, что российские фильмы вошли в 100 лучших среди иностранных по версии Би-би-си.