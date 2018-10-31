В британский рейтинг лучших фильмов на иностранном языке вошли семь советских картин

В составленный Би-би-си рейтинг из 100 лучших фильмов на иностранном языке вошли семь картин советских режиссеров.

Выше всех, расположившись на 20-й строке рейтинга, смог попасть фильм «Зеркало» Андрея Тарковского. Среди кинолент режиссера в список попали сразу четыре фильма. «Андрей Рублев» разместился на 40-й позиции, «Сталкер» – на 49-й, а «Солярис» – на 57-й.

«Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна добрался до 24-й строки. На 59-м месте оказался фильм Элема Климова «Иди и смотри», а на 73-м – «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, пишет «Афиша Daily».

Возглавила рейтинг картина Акиры Куросавы «Семь самураев». Еще один фильм японского («Расемон») занял четвертую строку. На второй и третьей позициях оказались «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики и «Токийская история» Ясудзиро Одзу.

В голосовании Би-би-си за лучшие фильмы приняли участие свыше 200 кинокритиков и экспертов из 43 стран. Со стороны России в список голосовавших вошли Кирилл Разлогов (Российский институт культурологии), Антон Долин («Искусство кино»), Василий Степанов («Сеанс») и Стас Тыркин («Комсомольская правда»).

Ранее был составлен рейтинг лучших фильмов ужасов.