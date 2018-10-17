Выбран лучший фильм ужасов

Издание IndieWire составило список лучших фильмов ужасов в истории.

Список возглавил фильм Стэнли Кубрика «Сияние», снятый по одноименному роману Стивена Кинга, пишет «Комсомольская правда».

Далее следуют «Техасская резня бензопилой» и «Ребенок Розмари».

В топ-10 также вошли «Изгоняющий дьявола», «Хэллоуин», «Психо», «Глаза без лица», «Нечто», «Чужой» и «Ночь живых мертвецов».

В топ-100 попал советский фильм «Вий», занявший 89-е место.