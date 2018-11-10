Токио собрался убеждать жителей Окинавы в необходимости сохранения базы США

Министр обороны Японии Такэси Ивая пообещал приложить все усилия, чтобы «добиться понимания населения» префектуры Окинава по вопросу переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма в пределах префектуры.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что, по его мнению, правительству Японии стоит отказаться от строительства новой базы США, поскольку против этого выступают жители префектуры, передает ТАСС.

Он также указал, что «на фоне саммита лидеров США и Северной Кореи ситуация с безопасностью в Восточной Азии изменилась»

В ответ министр обороны Такэси Ивая заявил, что правительство Японии намерено приложить все усилия, чтобы «добиться понимания населения» южной префектуры Окинава по вопросу переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах префектуры.

Напомним, 1 ноября на Окинаве, вопреки протестам местного населения, возобновились работы по переносу авиабазы США.