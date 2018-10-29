Госдеп призвал китайские энергокомпании прекратить покупку иранской нефти

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ходе китайско-американских переговоров стороны обсудили намерение Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти, выразив надежду на сотрудничество с Пекином и китайскими энергетическими компаниями по этой тематике.

Госсекретарь сообщил, что в ходе китайско-американских переговоров стороны обсудили намерение Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти, подчеркнув, что Соединенные Штаты «надеются сотрудничать с китайским правительством и китайскими энергетическими компаниями» по ситуации с Ираном, передает ТАСС.

«Я выразил наше желание на дальнейшее сотрудничество с Китаем вокруг ситуации с иранской программой разработки ядерных ракет и другой [иранской] злонамеренной деятельности», – отметил шеф американской дипломатии.

Глава Госдепа также указал на необходимость «поддерживать оказание давления [на КНДР], продолжая строго выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН», выразив мнение, что такие действия Пекина «будут способствовать достижению значимого прогресса в важном вопросе денуклеаризации» Корейского полуострова.

Госсекретарь также вновь выразил обеспокоенность в связи с «активной милитаризацией в Южно-Китайском море», призвав Китай «следовать данным обязательствам в этом районе».

Ранее в Госдепе заявили, что после возобновления американских санкций около десятка иранских нефтетанкеров отключили транспондеры.