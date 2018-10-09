Фигуристка Медведева ответила на обвинение Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что никогда не просила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе продержать в юниорах еще год спортсменку Алину Загитову.

Тутберидзе в интервью обвинила Медведеву в том, что после оглашения результатов в одиночном катании на Играх-2018 она попросила придержать в юниорах Загитову, которая одержала победу. По словам тренера, это было нужно, чтобы последняя не выступила на Играх в Пхёнчхане.

«Я такого не говорила. Не помню точно, что именно сказала, но даже если что-то и было сказано, я ничего такого не имела в виду. Заявление тренера меня смутило, я начала думать о том, когда я такое могла сказать, и не смогла вспомнить», – приводит ТАСС слова Медведевой со ссылкой на NBC.

Напомним, что после Олимпийских игр Медведева со скандалом ушла от Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с новым тренером Брайаном Орсером. При этом 18-летняя фигуристка отметила, что всегда будет выступать только за Россию.

На первом турнире (Autumn Classic в Канаде) после начала работы с новым тренером Медведева заняла второе место, уступив сопернице из США в результате падения во время произвольной программы.