Захарова прокомментировала отставку Хейли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве расценили новость об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли как внутреннее дело Вашингтона.

«Мы приняли к сведению прозвучавшее заявление США. Это внутреннее дело государства», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Американский лидер сказал, что она уйдет в отставку в конце года.

Хейли стала постпредом США 27 января 2017 года. В ООН она занимала жесткую позицию в отношении России, при этом сообщалось, что не всегда эта позиция была согласована с Вашингтоном.