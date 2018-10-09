В Британии заявили о победе России в информационной войне с Западом

Москва оказалась успешнее Запада в ведении информационной войны в Ираке и Сирии, заявил британский генерал-майор Феликс Гедни на ежегодной конференции Ассоциации Сухопутных войск США.

Гедни, в частности, заявил о «чрезвычайно энергичных» информационных усилиях Москвы и Дамаска, благодаря которым общественное мнение в Сирии и Ираке склоняется не в пользу коалиции. По словам генерала, многие страны Запада даже не осознают, что Москва переигрывает их в этой информационной войне, передает ТАСС со ссылкой на Defense One.

«Русские действительно хороши в этом. Они (делают это) лучше нас. Мы наблюдаем очень продуманную неустанную информационную кампанию, направленную на дискредитацию действий коалиции», – заявил Гедни, призвав Запад активизировать усилия в информационной сфере.

Ранее бывший глава британского МИДа Борис Джонсон заявлял, что Россия якобы вмешивается в британские дела по всему миру.