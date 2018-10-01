Стало известно о ДТП с участием звезды сериала «Кухня»

Актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве, сообщают источники.

Авария случилась поздно вечером в понедельник на Варшавском шоссе, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, пострадавший был нетрезв. Он получил перелом костей предплечья.

Сообщается, что актер сам вызвал скорую.

Актер Дмитрий Назаров известен по сериалу «Кухня», в котором сыграл шеф-повара Виктора Баринова.

Напомним, в августе стало известно, что в Санкт-Петербурге рэпер Артем Бриус (Brius) на Porsche насмерть сбил пешехода.