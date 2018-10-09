Победу Трампа на выборах связали с работой бывших израильских оперативников

В 2016 году израильская компания Psy-Group получила коммерческие предложения, касающиеся помощи Дональду Трампу в предвыборной гонке, пишут СМИ со ссылкой на документы из «российского дела».

New York Times пишет, что официальный представитель кампании Трампа обратился за помощью к израильской компании Psy-Group, где работают бывшие израильские оперативники. В качестве заказчика называется Рик Гейтс, бывший партнер экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Речь шла о поддельных онлайн-ресурсах для манипуляций в соцсетях и сбора информации против соперников Трампа.

При этом указывается, что предложения не касаются России, а имеют «более узкую направленность», передает РИА «Новости».

Целью называются 5 тыс. делегатов съезда Республиканской партии. Сообщается, что Psy-Group должна была помочь Трампу избавиться сперва от соперника-республиканца Теда Круза, а потом – помочь в дискредитации Хиллари Клинтон. Кроме того, предлагалось использовать соцсети для «разоблачения и усиления конфликта между конкурирующими кампаниями и политическими группировками».

Эти предложения были настолько секретными, что им дали кодовые названия, а участникам событий – кодовые имена. Так, в «Проекте Рим» Трампа называли «Лев», сенатора Круза – «Медведь», а Клинтон – «Лес».

Только одно из предложений оценивалось в 3 млн долларов.

Как признает NYT, нет доказательств, что данные планы попытались реализовать, но сообщается о встрече Дональда Трампа-младшего с владельцем компании Psy-Group в августе 2016 года. Газета пишет, что часть работы Psy-Group выполнила, получив за это 2 млн долларов.

По тем же данным, сотрудники израильской компании были допрошены представителями команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по «российскому вмешательству» в американские выборы, и агентами ФБР.

Напомним, Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте, пожаловался на «фейковые СМИ».