В Грузии будут выпускать беспилотники и вертолеты

Грузинский военный научно-технический центр «Дельта» планирует наладить выпуск БПЛА и вертолетов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Дельта» уже выпускает бронемашины различной модификации, реактивные системы залпового огня, минометы и иное вооружение, сообщает информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Идет работа по направлению беспилотников и вертолетов», – сказано в заявлении центра, которое цитирует агентство.

Также планируется выпуск собственных противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и иного вида оружия.

Это оружие поставляется в армию Грузии и продается за рубеж.