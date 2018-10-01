На Украине назвали имена и адреса 206 «вагнеровцев»

Служба безопасности Украины заявила об установлении личных данных людей, которые, как утверждается, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, якобы участвовавшими в боевых действиях в Сирии и Донбассе в 2014-2016 годах.

В сообщении на сайте СБУ утверждается, что «вагнеровцы» якобы действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления (ГУ, прежнее название – ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.

В списке СБУ приводятся имена восьми человек (якобы семь россиян и один украинец), которые, как утверждается, погибли во время боя 7 февраля в районе Дейр-эз-Зора.

Служба безопасности Украины считает, что бойцы ЧВК Вагнера участвовали не только в военных действиях на сирийской территории, но якобы «способствовали российской аннексии Крыма» и «совершали диверсии» в зонах, подконтрольных вооруженным силам Украины.

Киев утверждает, что в ЧВК Вагнера состоят не только россияне, там также есть белорусы, украинцы, узбеки, казахи и молдаване.

СБУ перечислила имена, даты рождения, назвала гражданство и места жительства 206 бойцов ЧВК Вагнера.

В сентябре СБУ уже публиковала персональные данные девяти бойцов частной военной компании Вагнера, погибших в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года.

Напомним, в феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиян – классическая дезинформация. «Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России», – говорила она.