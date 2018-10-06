Патриарх Грузии рассказал спикеру Рады, когда ГПЦ определится по вопросу автокефалии Украины

Патриарх Грузии Илья Второй во время встречи в Тбилиси со спикером Верховной рады Андреем Парубием заявил, что ГПЦ на данном этапе будет воздерживаться от предварительных оценок, связанных с вопросом автокефалии Украинской церкви, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщает патриархия Грузии в субботу.

В сообщении отмечается, что позиция ГПЦ последует после того, как будут зафиксированы «основанные на церковном каноническом праве официальные и окончательные» позиции Вселенского Патриархата и РПЦ.

В Тбилиси проходит парламентская ассамблея Грузии, Молдовы и Украины.

Ранее предстоятель непризнанной Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет призвал Грузинскую православную церковь поддержать Киев в решении вопроса автокефалии УПЦ КП.

Заседание синода Константинопольского патриархата, на котором может быть рассмотрен вопрос об автокефалии, назначено на следующую неделю.

В сентябре предстоятель непризнанной Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет призывал Грузинскую православную церковь поддержать Киев в решении вопроса автокефалии УПЦ КП.

В июне член Синода ГПЦ митрополит Петрэ высказывал мнение, что Украина должна иметь независимую автокефалию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, кто сможет стать союзниками Российской православной церкви в борьбе за Украину.