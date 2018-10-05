Лукашенко рассказал о погибших на его глазах людях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал историю из собственного опыта о гибели военнослужащих во время учений.

Лукашенко стал свидетелем гибели восьми человек на учениях в Витебской области.

«На моих глазах. Шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился – не пошел по траектории – и попал в БТР. Восемь человек в нем было. Все погибли», – сказал президент, передает «Белта».

По его словам, такие катастрофы случаются даже с опытными людьми. «То, что мы теряем порой людей... Мы учимся, воюем, готовимся защищать Родину. Это недопустимо, но, поверьте, это неизбежно в любой армии. Армия есть армия. Это дело серьезное, дело нешуточное», – пояснил Лукашенко.

Ранее Лукашенко лично собрал урожай картофеля и арбузов.