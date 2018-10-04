В Крыму задумались о логистическом центре

В связи с открытием Крымского моста для большегрузов появилась необходимость строительства крупного логистического центра в Крыму, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаков.

«Очень важно в Крыму построить центр логистики. Поблизости к Симферополю это должно быть, чтобы дальше по Крыму «разбрасывать» продукты», – приводит слова Аксакова ТАСС.

По его данным, этот вопрос обсуждался в правительстве региона. «В ближайшее время такой центр просто необходим. Будет много грузов, их надо где-то хранить, чтобы они не портились», – сказал он.

Председатель правления «Ассоциация «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев сообщил, что сейчас в Крыму нет ни одного логистического центра, что мешает развитию торговли на полуострове.

«Самое главное – создание цивилизованной оптовой торговли. Когда она будет, через нее можно оказывать помощь крымскому сельхозтоваропроизводителю. Это очень удобно работать через оптово-логистические комплексы», – сказал он.

По его мнению, для строительства такого центра потребуются бюджетные инвестиции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект, и разбирала перспективы развития с открытием моста для большегрузов.